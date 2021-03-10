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Yerel Kaçak olarak karaca avlayan 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi
Yerel

Kaçak olarak karaca avlayan 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araç ilçesinde kaçak olarak karaca avlayan 4 kişiyi yakaladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce söz konusu kişilere 19 bin 684 lira ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 20:22:00 -
Kaçak olarak karaca avlayan 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yeşilova köyü mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen, içinde M.A. M.A. ve A.D'nin bulunduğu 74 ABB 359 plakalı aracı durdurup aradı.

Araçta, poşet içinde yaklaşık 15 kilogram karaca eti ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 satır bulundu.

İlçenin Gemi köyünde ise zanlı U.C'nin bahçeye attığı poşette ve evindeki buzdolabında toplam 7 kilogram karaca eti ele geçirildi.

Söz konusu 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce 19 bin 684 lira ceza kesildi.

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