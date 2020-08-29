Kaçak nargile tütünlerini salça kovalarının içine saklamışlar
Adana'da nargile tütünü, gümrük kaçağı sigara, içki ve cinsel içerikli hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, salça dolu kovalara saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, 1139 cinsel içerikli ilaç, 290 gümrük kaçağı sigara, 87 şişe gümrük kaçağı içki ile salça kovalarının içerisine saklanmış 41 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu.
Kaçakçılık suçlamasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.