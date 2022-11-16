‘Kaçak kullanıyoruz’ pişkinliği! Komünist başkan komünistliğini gösterdi

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı bir programda elektrik faturaları gündeme gelince herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Kaçak elektrik itirafı

Maçoğlu, belediye olarak faturaları ödemediklerini ve elektriğin kesildiği bazı yerlerde ise kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti. Maçoğlu programda şunları söyledi: "Bir yıl üç ay önce 300 bin lira gelen elektrik faturası 2 milyon geliyor artık. Bir yıl üç ay önce 397 bin lira ödemiştim en son. Geçen ay 2 milyon geldi. Ben duyduğumda 400 bin gelmişti, sonra 2 milyon geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an 9-10 yıl kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer."



Program sunucusu "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz, onlar da merkezden kesiyor" diye yorum yapınca Maçoğlu, "Tabii" cevabını verdi.

Tepki yağdı

Fatih Emre isimli sosyal medya kullanıcısı Maçoğlu'nun kaçak elektrik kullandıklarını açıklaması üzerine "Maçoğlu güzellemesi yapan canım ülkemin pek muhterem vatandaşları, devam mı?" ifadelerini kullanırken, Mesut Yılmaz, "Çok iyi işler yaptı diye sağda solda Maçoğlu güzellemesi yapanlar ne diyecek acaba?" diye sordu.