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Teknoloji Kaçak kripto para üretimine baskın! 6 kişi yakalandı
Teknoloji

Kaçak kripto para üretimine baskın! 6 kişi yakalandı

Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 17:18:00 -
Kaçak kripto para üretimine baskın! 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak yollardan ekran kartları ve dijital materyaller getirilerek kaçak kripto para üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 36 ekran kartı, 6 ana kart, 6 ram bellek, 5 USB bellek, 9 güç kaynağı, 37 anakart yuvası, 20 taşınabilir harddisk, 1 tabanca, 180 fişek ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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