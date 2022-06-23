  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu
Aktüel

Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen kişi, yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 22:48:00 -
Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen kişi, yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Murat Yazar (48), 21 Haziran'da ailesine define aramak için Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkiine gideceğini söyledi.

Yazar'ın evine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine arama başlatan jandarma ekipleri, Yazar'ın cesedini Hitit Kaya mevkiinde yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurun içinde buldu.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Yazar'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında morga kaldırıldı.

Ekipler, olay yerindeki kazı malzemelerine el koyarken, çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23