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Kaçak kazı yaparken jandarmaya enselendiler

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

09 Eylül 2018 Pazar 19:04
Kaçak kazı yaparken jandarmaya enselendiler

Kahramanmaraş Göksun'un Çardak Mahallesi'ndeki Cücük Tepe mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonda Mahmut K., İsmail Ü., Ferhat T. ve Ahmet Y.'yi kazı yaparken yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el koyulurken, şüpheliler, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 19:04
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