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Kaçak kazı yapanlar iş üstünde enselendi!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkikaraağaç ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
Kaçak kazı yapanlar iş üstünde enselendi!

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şarkikaraağaç ilçesi Belceğiz köyü Peri Merdiveni mevkinde kaçak kazı yaptıkları bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucunda Ş.A. (43), K.K. (35), A.Ç. (40), A.G. (50) ve C.K. (47) isimli 5 şahıs suçüstü yakalanırken, bir diğer şüpheli M.T. (40) ise firar etti. Firarda olan şahsın yakalanması için çalışmaları sürdüren ekipler, kaçak kazı yapan 5 şahsı adli makamlara sevk etmek üzere gözaltına alındı.

Öte yandan ekipler tarafından yakalanan şahıslarla birlikte 2 kazma, 1 kürek, 1 kaldıraç demir, 1 ekskavatör, 1 çekici ve 1 pikap ele geçirildi.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
  1. Isparta
  2. Şarkikaraağaç
  3. Kaçak kazı
  4. define avcıları
  5. Jandarma operasyonu
  6. iş üzerinde yakalandılar

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