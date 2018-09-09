Kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı
Akseki'de kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.09 Eylül 2018 Pazar 18:41
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıaşıklar Mahallesi'ndeki doğal sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, M.Ç. ve U.S.'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan dedektör, dinamit lokumu, hilti, akü, el feneri, kazma ve kürek gibi aletlere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. tutuklandı, U.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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