Kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı. Ekipler, bölgede 3 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 2 metre derinlikte kazı yapıldığını belirlerken, bulunan kazma, kürek ve detektöre de el konuldu.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesi Hanağzı Mahallesi Göl mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak kazı yapan şüpheliler R.Ö. (69), B.E. (41), B.G. (45) gözaltına alındı.
Ekipler, bölgede 3 metre uzunluk, 1 metre genişlik ve 2 metre derinlikte kazı yapıldığını belirlerken, bulunan kazma, kürek ve detektöre de el konuldu.