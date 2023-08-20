  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik açıklama! Ekonomi için tarih verdi

Türkiye'den BM'ye sert tepki

Türkiye'ye dolar yağacak! Lider Erdoğan'ın ziyaretiyle ortaklık: Macaristan ile anlaştı! 6 milyar dolarlık hedef masada

Fatih Erbakan: Bir de bunların iktidara geldiğini düşünün

Google haritalar kötü haberi 'maalesef' verdi! Araç sahibi olanlar dikkat, yeni bir proje başladı: O araçlara akaryakıt istasyonlarını göstermeyecek!

Araplar Türkiye’den onu almak için harekete geçti! Herkes 'hemen satın' çağrılarına başladı

Zafer Partili gruptan Halil Konakcı Hoca'nın bulunduğu camiye baskın!

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ümit Özdağ'a: Gecikmeli de olsa cennete girmene yeter!

Pakistan’da sular durulmuyor! Muhalif siyasetçi gözaltına alındı

Almanya bu sefer hükümet için çok kritik dev anket yaptı, duyurdu! Almanlardan çıkan son sonuçlar ülkede gündeme düştü
Gündem Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı
Gündem

Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 09:56:00 -
Kaçak göçmenlere yönelik denetim sıklaştı

Büyükada'da, kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri, ada genelinde yaptıkları denetimde pasaport ve vize sürelerini kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cumartesi günü Büyükada'da, kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Büyükada İskelesi'nde saat 12.00 sıralarında denetime başlayan ekipler, adaya vapurla gelenlerin pasaportlarını ve vize sürelerini kontrol etti.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğü'ne bağlı botlar da ada çevresindeki denetimlere destek verdi. Denetimlerde pasaport, vize, oturma izni ve kayıtlı oldukları ilin dışında olup olmadığına bakıldı. Polisin ada genelinde yaptığı denetim saat 20.00'ye kadar devam etti. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23