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Gündem Kaçak göçmenler ölümden kıl payı kurtuldu
Gündem

Kaçak göçmenler ölümden kıl payı kurtuldu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 16:59:00 -
Kaçak göçmenler ölümden kıl payı kurtuldu

50 kişinin tıka-basa sığdırıldığı kamyon kasasında yazan “Allah korusun” ibaresi “Allah korumuş” dedirtti. Göçmenler havasız kalmaktan yapılan operasyonla kurtuldu.

TOKAT

Tokat'ta kasasının arkasının arkasında “Allah korusun” yazan bir kamyonla kaçak olarak İstanbul'a gitmeye çalışan 50 kaçak göçmen yakalandı. 50 kişinin tıka-basa sığdırıldığı kamyon kasasında yazan “Allah korusun” ibaresi “Allah korumuş” dedirtti. Göçmenler havasız kalmaktan yapılan operasyonla kurtuldu.

 

 
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Edinilen bilgilere göre; Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir istihbaratta, Ağrı Doğubeyazıt istikametinden İstanbul istikametine giden bir kamyonda kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi. D100 karayolunda Ş.A.(53) idaresindeki 06 CVM 308 plakalı kamyonu takibe aldı. Takibine başlanılan kamyon, Erbaa bölge trafik istasyonu önünde ekipler tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan aramada kamyon kasasında 3'ü Pakistan uyruklu, 47'si Afganistan uyruklu olmak üzere 50 kaçak göçmen yakalandı. Kamyon şoförü Ş.A. adli işlemlerin ardından tutuklandı. Kamyon kasasında yakalanan 50 kaçak göçmen ise göç idaresine teslim edildi.

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