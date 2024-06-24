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Yerel Kaçak göçmenin kimliği anlaşıldı, apar topar gözaltına alındı!
Yerel

Kaçak göçmenin kimliği anlaşıldı, apar topar gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:54:00 -
Kaçak göçmenin kimliği anlaşıldı, apar topar gözaltına alındı!

Kırklareli'nde, aralarında "yabancı terörist savaşçı" kaydı bulunan bir kişinin de olduğu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı iddiasıyla şoför gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, ekipler Mahya Baba Caddesi'nde bir cipi durdurmak istedi.

Araç sürücüsü ikaza uymayıp bölgeden kaçtı.

Cip, kovalamaca sonucu polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Cipte, 3'ü aracın bagajında olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sorgusunda, birinin "yabancı terörist savaşçı" kaydının bulunduğu belirlendi. Söz konusu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı iddiasıyla şoför gözaltına alındı.

Diğer düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.
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