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Kaçak göçmen taşıyan araç devrildi, yanarak can verdiler

Yunanistan'da kaçak göçmenleri taşıyan bir aracın devrilmesi sonucu çıkan yangında, 3 kişi yanarak feci şekilde can verdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 18:14
Kaçak göçmen taşıyan araç devrildi, yanarak can verdiler

Yunanistan’ın kuzeyinde, Egnatia Odos çevre yolunun Kavala kavşağında, yasadışı göçmen taşıyan bir araç büyük bir hızla yolundan çıkıp takla attı.

Takla attıktan sonra tutuşarak her yanını alev saran araçta bulunan altı kişiden üçü yanarak yaşamını yitirdi, yaralanan üç kişi de hastaneye kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Selanik istikametindeki yolun birkaç saat önce TIR devrilmesi nedeniyle trafiğe kapatılmış olmasına rağmen, sürücü uyarılara dikkat etmeden yoluna devam ettiği için kaza meydana geldi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:14
  1. Yunanistan
  2. kaza
  3. kaçak göçmenleri taşıyan araç devrildi
  4. ölü ve yaralılar var

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