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Yerel Kaçak definecilere suçüstü! Çok sayıda gözaltı
Yerel

Kaçak definecilere suçüstü! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da definecilere yönelik baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 08:57:00 -
Kaçak definecilere suçüstü! Çok sayıda gözaltı

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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