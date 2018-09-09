Kaçak define avcıları suçüstü yakalandı!

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak kazı yapan 2 defineci, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akseki'nin Aşağıaşıklar Mahallesi sınırlarında bulunan doğal sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan baskında M.Ç. (29) ve U.S.'yi (43) suçüstü yakaladı. Olay yerinde kazı çalışmalarında kullanıldığı tespit edilen 1 adet el detektörü, 4 adet dinamit lokumu, 1 adet hilti makinesi, 2 adet hilti bataryası, 2 adet hilti ucu, 1 adet akü, 3 adet el feneri, 2 adet kazma, 3 adet kürek, 2 adet çelik kova, 1 adet testere, 1 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet çapa ve 1 adet levye bulundu. Gözaltına alınan define avcıları, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, U.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.