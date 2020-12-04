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Aktüel Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı
Aktüel

Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 03:00:03 -
Kaçak avcıları yakalamaya çalışırken uçuruma yuvarlandı

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Sütçüler ilçesinde kaçak avcıları yakalamaya çalıştığı sırada uçuruma yuvarlanan görevli, kurtarıldı.

İlçe Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Yeşilyurt köyü ve Şeyhler köyü mevkisinde kaçak avcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu esnada Milli Parklar görevlisi H.Y, bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Ekipler durumu, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

H.Y, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu, düştüğü yerden kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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