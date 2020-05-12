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Aktüel

Kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonuna 4 gözaltı

Antalya’da kaçak akaryakıt ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:02:18 -
Kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonuna 4 gözaltı

Antalya’da kaçak akaryakıt ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 07-09 Mayıs tarihleri arasında sahte içki ve alkol imal edenler ve temin edilen kaçak akaryakıt ürünü ile sahte içki ve alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma yapıldı. 3 bin litre kaçak akaryakıt, 3 adet plastik tank ve kaçak akaryakıtı aktarmaya yarayan pompa düzeneği, 396 şişe sahte içki ile 100 litre sahte alkol ele geçirilen çalışmalarda olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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