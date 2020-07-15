Kaç yıllık yalana sarıldı! Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz tweeti

CHP yandaşı Halk TV'de yaptığı darbe imasıyla büyük tepki çeken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde 'darbecilerin boğazının kesildiği' yalanına sarıldı.

Güya darbeye karşı olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Darbeci bile olsa boğaz keserek adam öldürmeye hala karşıyım ve karşı olmaya devam edeceğim." şeklinde skandal ifadeler kullanarak kaç yıllık yalanı diline doladı.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Köprüsü'nde yaralanan askeri ambulansa taşıyan Ali Nuri Türkoğlu, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafının ardından Geziciler tarafından DAEŞ'çi ilan edilmişti. Türkoğlu, "Can kurtarırken IŞİD'çi olmak... Güleyim mi ağlayayım mı? Ama size sadece size. Yazık yazık. Suç duyurusunda bulunacağım. Ulan pervasız insafsızlar, halkın elinden alıp 4 kişi ambulansa taşıyoruz, soldaki benim ben! Ambulans niye yok kadrajda? Yatacak yeriniz yok be! Operasyonel faaliyet tam gaz devam. Az evvel o 'IŞİD'çi' dediğiniz ve ben o sniper 60 kişiyi vurduğu halde, üzerine kapanıp askeri kurtardık linç ediliyor diye. Yakınları o sniper tarafından vurulmuş öfkeli insanların elinden 'yine de yapmayın' diyerek kurtardık. Biz yetişene kadar yüzü gözü birbirine hayli karışmış bu askeri dayak yemeyi göze aldı o 'IŞİD'çi' dedikleriniz ve ben. 'Asker değil! Tamam vurmayın polis bu polis' diye bağırırken ikinci kere kısıldı sesim. Ölmeden zor bela bir sivil araca yerleştirdik o askeri. Kahpesin nasipsizsin bu haberi yapan. Yiğitsen çık karşıma da yüzüme söyle, orada mıydın? Kim servis etti sana bunu? Kimle çalışıyorsun?" demişti.

Türkoğlu, ayrıca 'IŞİD'çi' iftirası atılan kişilerle ilgili de "O adamlar benimle beraber refüjlerin üzerine çıkıp 'yapmayın dinde yeri yok, günaha giriyorsunuz diye sesleri kısılan o adamlar? IŞİD?" ifadelerini kullanmıştı.