Kaç yaşa korona aşısı yapılıyor? Türkiye'de kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Aşı randevusu kime veriliyor? Türkiye’de Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Vatandaşlar şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını araştırıyor. Peki, kaç kişi oldu?

Kaç yaşa korona aşısı yapılıyor?

Koronavirüs aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. Ardından bakım evlerrinde kalanlar ve yaşayanlara aşı uygulandı. 90 yaş üstü vatandaşlara da evlerinde aşı yapıldı. Ardından 85 yaş üstü ve 80 yaş üstüne aşılar yapıldı. Şimdi ise 75 yaş ve üstü vatandaşlara randevuyla aşı yapılıyor. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstünün aşılanması başlayacak.

Türkiye'de kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

14 Ocak’ta aşılama çalışmaları başladı. Türkiye'de 9 Şubat 12.30 itibariyle 2.732.771 kişi aşı yapıldı.