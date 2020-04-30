Kaç sağlık çalışanı enfekte oldu? Binlerce sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı!
Kaç sağlık çalışanı enfekte oldu? Koronavirüsün ortadan kalkması için canla başla çalışan sağlık görevlileri, en tehlikeli işi üstlenen taraf. Bu zamana kadar haberlere birkaç sağlık çalışanının hastalığı yansıtılsa da, binlercesinden haberdarız. Koronavirüs hastalarıyla bizzat ilgilenen doktorlar, hemşireler ve daha nice personel bu hastalığa çok yakın ve büyük bir tehlikenin içerisinde. Peki ama kaç sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı? Sağlık çalışanlarından kaçı enfekte? İşte merak edilen soruların cevabı...
Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Bu toplantıda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugüne kadar kaç sağlık çalışanının enfekte olduğunu açıkladı.
Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadale kapsamında en ön safta yer alan sağlık çalışanlarından; bugüne kadar 7428 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.
Yatak doluluk oranının %60'dan %30'a gerilediği; ölüm oranlarının 99'a düştüğü haberleri bir nebze durumun düzeldiğinin açıklaması olsa da, hala bulaş olduğu gözlemleniyor. Fakat durumumuz bir önceki günlere ve ülkelere göre iyi gidiyor.