"Kaç Saat Oldu?" hesabının FETÖ'cü yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası!
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi Hüseyin Y.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
"Kaç saat oldu son", "kaç saat oldu sonn", "kaç saat oldu net" gibi FETÖ'nün sosyal medya hesaplarını yöneten Hüseyin Y.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sosyal medya platformu Twitter'da "kaç saat oldu son", "kaç saat oldu sonn", "kaç saat oldu net" gibi hesapları yönettiği belirlenen Hüseyin Y. Gaziantep’te 1 Mayıs 2020’de gözaltına alınmıştı.
Cezası kesildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Hüseyin Y., yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.