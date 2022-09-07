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Gündem "Kaç Saat Oldu?" hesabının FETÖ'cü yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası!
Gündem

"Kaç Saat Oldu?" hesabının FETÖ'cü yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası!

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi Hüseyin Y.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 14:08:00 -
"Kaç Saat Oldu?" hesabının FETÖ'cü yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası!

"Kaç saat oldu son", "kaç saat oldu sonn", "kaç saat oldu net" gibi FETÖ'nün sosyal medya hesaplarını yöneten Hüseyin Y.'ye 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medya platformu Twitter'da "kaç saat oldu son", "kaç saat oldu sonn", "kaç saat oldu net" gibi hesapları yönettiği belirlenen Hüseyin Y. Gaziantep’te 1 Mayıs 2020’de gözaltına alınmıştı.

Cezası kesildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Y., nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hüseyin Y., yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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