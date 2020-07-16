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Eğitim

Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Özel üniversiteye bursu girmek için kaç puan lazım? | Son yıllarda öğrenciler ve veliler özel üniversiteleri daha çok tercih etmeye başladı. Özel üniversiteler yalnızca maddi imkanı olan kişilere hitap etmiyor. Pek çok özel üniversite başarılı gelecek vaat eden öğrenciyi burslu olarak okula kabul ediyor. Bu sebeple öğrenciler “Hangi üniversiteye yüzde kaç burslu girebilirim?” , “Yüzde yüz burslu üniversiteler hangileri” , “Özel üniversiteye burslu girmek için kaç puan gerekli” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:32:00 -
Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Son senelerde özel üniversitelere olan ilgi arttı. Bunun sebebi ise bazı okulların öğrencilere sunduğu eğitim ve iş olanakları. Başarılı öğrenciler için özel üniversitelerin birçoğu burs olanağı sağlıyor. Bu ise başarılı ancak maddi imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir imkan. Bu sebeple pek çok öğrenci özel okula burslu olarak nasıl gerebileceklerini araştırıyor.

Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Özel üniversiteler yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkanı sağlıyor. Özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler ise kaç puanla hangi okula yüzde kaç burslu olarak yerleştirilebileceklerini araştırıyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BURS İMKANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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