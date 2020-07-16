Son senelerde özel üniversitelere olan ilgi arttı. Bunun sebebi ise bazı okulların öğrencilere sunduğu eğitim ve iş olanakları. Başarılı öğrenciler için özel üniversitelerin birçoğu burs olanağı sağlıyor. Bu ise başarılı ancak maddi imkanı olmayan öğrenciler için büyük bir imkan. Bu sebeple pek çok öğrenci özel okula burslu olarak nasıl gerebileceklerini araştırıyor.

Kaç puanla özel üniversiteye burslu girilir?

Özel üniversiteler yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 burs imkanı sağlıyor. Özel üniversitede okumak isteyen öğrenciler ise kaç puanla hangi okula yüzde kaç burslu olarak yerleştirilebileceklerini araştırıyor.

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