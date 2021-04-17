Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kim nereden aşı randevusu alabilir?
Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Bu sebeple ülkemizde aşılama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Peki, şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu? Korona aşı randevusu nereden alınır?
Korona aşı randevu ekranı | Türkiye’de aşılama uygulamaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar kaç kişiye aşı yapıldığını merak ediyor. Peki, kaç kişi aşı oldu?
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı?
17 Nisan saat 22.00 itibariyle ülkemizde 19.960.056 doz aşı yapıldı.
Kim nereden aşı randevusu alabilir?
Son dönemde aşı randevusu açılanların büyük kısmı randevu almadı. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar aşılarla ilgili tereddüt yaşıyor. Ancak uzmanlar vatandaşların bu tip kaygılar yaşamaması gerektiğini sırası gelenin hemen aşı olması gerektiğini ifade ediyor.
Korona aşı randevusunu MHRS web sitesi, uygulaması ve ALO 182’den alabilirsiniz.
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