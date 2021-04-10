Koronavirüs salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu sebeple pek çok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Ülkemizde de milyonlarca doz aşı yapıldı. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Aşı sırası kimde?

Koronavirüs ayı uygulamasında Türkiye’de şimdilik Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılıyor. Ülkemizde aşılama çalışması 14 Ocak 2021’de başladı. 10 Nisan saat 14.00 itibariyle ülkemizde 18.456.534 doz aşı yapıldı.

Koronavirüs aşısı olmak için kronik hastalıkları bulunanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri randevu alabiliyor. Aşı sıranızın gelip gelmediğini E Nabız’dan kontrol edebilirsiniz.

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