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Sağlık Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Aşı sırası kimde?
Sağlık

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Aşı sırası kimde?

Kime aşı randevusu veriliyor? Koronavirüs salgının sona erebilmesi için toplumların büyük bölümünün aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama uygulaması 14 Ocak'ta başladı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi oldu? Kim aşı randevusu alabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 14:00:00 -
Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Aşı sırası kimde?

Koronavirüs salgının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu sebeple pek çok ülkede aşılama çalışmaları sürüyor. Ülkemizde de milyonlarca doz aşı yapıldı. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Aşı sırası kimde?

Koronavirüs ayı uygulamasında Türkiye’de şimdilik Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılıyor. Ülkemizde aşılama çalışması 14 Ocak 2021’de başladı. 10 Nisan saat 14.00 itibariyle ülkemizde 18.456.534 doz aşı yapıldı.

Koronavirüs aşısı olmak için kronik hastalıkları bulunanlar, 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri randevu alabiliyor. Aşı sıranızın gelip gelmediğini E Nabız’dan kontrol edebilirsiniz.  

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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