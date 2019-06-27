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Kaç gün prim ve kaç yılında emekli olunur | Emeklilik yılı hesaplama

Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Yıllarca çalışan erkek ve kadınlar emekli olacakları günü iple çeker. Ancak emekli olmak için hem prim gün sayısını hem de yaşı doldurmak gerek. 8 Eylül 1981 öncesi ilk defa sigortalı olanlar 5000 gün prim ödemişlerse yaş beklemeksizin hemen emekli olabilir. Ayrıca 5000 gün prim ödenmemiş olsa dahi en az 3600 gün prim ödemesi varsa erkeklerin 55 kadınların ise 50 yaşında emekli olmaları mümkün. İşte Kaç gün prim ve kaç yılında emekli olunur, emeklilik yılı hesaplama ve ne zaman emekli olurum sorularına ilişkin cevaplar.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:21
Kaç gün prim ve kaç yılında emekli olunur | Emeklilik yılı hesaplama

Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? Emeklilik her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Yıllarca çalışan erkek ve kadınlar emekli olacakları günü iple çeker. Ancak emekli olmak için hem prim gün sayısını hem de yaşı doldurmak gerek. 8 Eylül 1981 öncesi ilk defa sigortalı olanlar 5000 gün prim ödemişlerse yaş beklemeksizin hemen emekli olabilir. Ayrıca 5000 gün prim ödenmemiş olsa dahi en az 3600 gün prim ödemesi varsa erkeklerin 55 kadınların ise 50 yaşında emekli olmaları mümkün. İşte Kaç gün prim ve kaç yılında emekli olunur, emeklilik yılı hesaplama ve ne zaman emekli olurum sorularına ilişkin cevaplar. 

198-1999 tarihinde sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

İkinci milad, erkekler için 8 Eylül 1976 ile 8 Eylül 1999 kadınlar için ise  8 Eylül 1981 ile 8 Eylül 1999 tarih aralığıdır. Bu aralıkta ilk defa sigortalı olanların emekli olabilmeleri için üç şartın oluşması gerekir. Bu şartların ilki sigortalılık süresidir ve bu süre erkekler için 25 yıl kadınlar içinse 20 yıldır. İkinci şart prim günüdür. Prim gün sayısı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre 5000 gün ile 5975 gün arasında değişiyor. Üçüncü şart ise yaşı tamamlamaktır. Emekli olma yaşı ise ilk defa sigortalı olunan tarihe göre erkeklerde 44’den başlayıp 58’e kadar kadınlarda ise 40’dan başlayıp 56’ya kadar uzanıyor. Yine bu tarih aralığında ilk defa sigortalı olanlar 3600 gün prim ödemeleri şartıyla erkekse 60 kadın ise 58 yaşında emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihinde sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarih aralığıdır. İlk defa bu tarih aralığında sigortalı olanlar 7000 gün prim ödemeleri şartıyla kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Ayrıca prim gün sayısı 7000 gün olmasa bile en az 4500 gün prim ödemesi bulunanlara ilk defa sigortalı oldukları tarihin üzerinden en az 25 yıl geçmesi şartıyla erkekler 60 kadınlar ise 58 yaşında emekli olmaya hak kazanabiliyor.

2008 sonrası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?

1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasıdır. İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında sigortalı olanlar 7200 gün prim ödemesini 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlarsa yaştan etkilenmeyip kadınlar 58 yalında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor. Gerekli 7200 gün prim 31 Aralık 2035 tarihinden sonra oluşursa 65 yaşı geçmemek üzere gecikilen her iki yıl için emeklilik yaşına bir sene ekleniyor ve emeklilik yaşı 65’e kadar uzayabiliyor. Bu dönemde ilk defa sigortalı olanlar 7200 gün prim ödemese bile en az 5400 gün primi 31 Aralık 2035 tarihine kadar öderlerse kadınlar 61 erkekler 63 yaşında emekli olabilir. 5400 gün prim 31 Aralık 2035 tarihi sonrasına kalırsa 65 yaşını geçmemek üzere gecikilen her iki sene için emeklilik yaşına bir yıl ekleniyor.  Yine ilk defa sigortalı olduğu tarih 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2015 arası olanlar için 5400 gün prim şartı 2008 yılında sigortalı olanlara 4600 gün ve sonraki her yıl için 100 gün artırılarak uygulanıyor.

Eksik prim nasıl tamamlanır?

Emeklilik için prim gün eksiği bulunan erkekler askerlik kadınlar ise doğum borçlanması yaparak eksik günü tamamlayabiliyor. 

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:21
  1. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihinde sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?
  2. 2008 sonrası sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?
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