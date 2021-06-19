Koronavirüs salgınının bitmesi ve eski normallere dönüş için aşılama büyük bir öneme sahip. Türkiye erken dönemde yaptığı aşı anlaşmalarıyla önemli bir adım atmış oldu. Haziran ayıyla birlikte aşı sevkiyatı önemli bir yere geldi. Böylece son olarak 35 yaş üstü ve yaş sınırı olmadan tüm SGK’lılara aşı hakkı tanındı. Hastanelerin önlerinde aşı kuyrukları oluşuyor. Randevululara aşı yapıldığı gibi randevusu olmayanlar da aşı olabiliyor. Bu süreçte her gün yeni bir rekor kırılıyor. Peki, dün kaç doz aşı yapıldı?

Kaç doz aşı yapıldı güncel | Türkiye’de dün kaç doz aşı yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran’ın ilk dakikalarında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, “Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

19 Haziran 08.19 itibariyle toplam 40.403.846 doz aşı yapıldı. İlk doz aşı olanların sayısı ise 26.120.128’e ulaştı. 14.283.718 kişi ise 2 doz aşısını oldu.