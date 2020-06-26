  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Kabul edildi: ABD'nin 51. eyaleti oluyor

ABD'de Temsilciler Meclisi başkent Washington'ı 51.eyalet olarak kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:46:00 -
Kabul edildi: ABD'nin 51. eyaleti oluyor

ABD'de Temsilciler Meclisi başkent Washington'ı 51.eyalet olarak kabul etti.

ABD'de başkent Washington'a eyalet statüsü kazandırmak için hazırlanan tasarı kabul edildi. Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylama ile Washington'a eyalet statüsü verilmesi tasarısı 232'ye karşı 180 oy ile kabul edildi. Başkente eyalet statüsü verilmesini destekleyen Demokratlar, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi liderliğinde evet oyu kullandı. Pelosi, uzun zamandır başkentin düşük statüsü nedeni ile ciddi haksızlığa uğradığını savunuyordu. Tasarı, bir sonraki aşamada ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu oluşturduğu Senato'da oylanacak.

Beyaz Saray, geçmişte yapmış olduğu açıklamada Başkan Donald Trump'ın Washington'ın 51. eyalet olmasıyla ilgili yasa tasarısının önüne gelmesi halinde veto edeceğini açıklamıştı. Trump, Washington'a eyalet statüsü verilmesinin Temsilciler Meclisi ve Senato'da daha fazla Demokrat vekilin olmasına yol açacağına inanıyor.

Öte yandan Washington, idari açıdan herhangi bir eyalete bağlı bulunmazken, özel statüye sahiptir. Başkent direk olarak, federal devlete bağlıdır. Kentin belediye başkanı vardır fakat valisi yoktur. Kenti kongrede temsil eden kongre üyesi bulunur ancak bu üyenin oy hakkı yoktur. Bölgeyi temsil eden senatörde bulunmamaktadır. Bölge sakinleri 1961 yılında Anayasa'nın 23'üncü maddesinde yapılan değişikliğine kadar Başkanlık seçimlerinde oy hakkı bulunmuyordu.

Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...
Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...

Dünya

Trump'tan ilginç sözler: Putin beni beğeniyor ama...

Putin'den kızdıran 'dünya savaşı' açıklaması! Tepkilere neden oldu
Putin'den kızdıran 'dünya savaşı' açıklaması! Tepkilere neden oldu

Dünya

Putin'den kızdıran 'dünya savaşı' açıklaması! Tepkilere neden oldu

ABD DEAŞ lideri için parayı iki katına çıkardı
ABD DEAŞ lideri için parayı iki katına çıkardı

Dünya

ABD DEAŞ lideri için parayı iki katına çıkardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

daha yokmu avrupadada bir kaç tane ilan edin. bm de oy atma nüfusunuz çoğalır
  • Yanıtla
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı