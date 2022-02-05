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Aktüel Kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:30:00 -
Kablo hırsızlığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Konya-Ereğli'de sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Burhaniye Mahallesi Huzurevi yanındaki çöplükte, bakır kabloları yakarak eriten şüphelileri suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kiraladıkları araçlarla kırsal mahallelerde 50'den fazla kişiye ait tarlalardaki sulama trafolarından bakır kablo çaldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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