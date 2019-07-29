Kabızlık ve vitamin eksikliği yaşayan çocuklara özel mama tarifi

Kabızlık ve vitaminsizlik sorunu yaşayan çocuklara özel bir tarif.

Elma diğer meyvelere göre daha az şekerli ve bol lifli olduğu için, mamalarda bolca tüketilir. Alerji oranı en düşük meyvedir. Bu nedenle ek gıdaya geçmeye karar veren anneler, 6 aydan sonra doktor kontrolünde elmaya başlayabilirler.

Hala süt vermeye devam ediyorsanız, bu tarife anne sütü veya evde yapılmış doğal yoğurt koyarak koruyuculuğunu artırabilirsiniz. Dilerseniz bir miktar tarçın da serpebilirsiniz.

Malzemeler

1 adet gün kurusu

1-2 kaşık yulaf kepeği

1 çay bardağı su

1 küçük elma

Öncelikle yulaf kepeğini ve ince doğranmış gün kurusu iyice yumuşayana kadar suda kısık ateşte pişirin.

Suyunu çok çeker ise bir miktar su ilave esin. Ocaktan alındıktan sonra çatal ile ezin.

Bebeğiniz 6 aylık ve henüz taneli yiyemiyor ise rondodan geçirin. Soğuduğunda üzerine cam rendede rendelenmiş elma koyarak karıştırın.