0553 313 94 23

Kabızlık ve vitamin eksikliği yaşayan çocuklara özel mama tarifi

Bebeklere 6 aydan sonra verilecek mamaların hem koruyucu hem de anne sütü kadar yararlı olması gerekir. Bu nedenle her besin ögesinin dengeli şekilde karıştırılması önemlidir. Bizde kabızlık ve vitamin eksikliği yaşayan minikler için, dengeli bir tarifi sizler için derledik...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
Kabızlık ve vitamin eksikliği yaşayan çocuklara özel mama tarifi

Kabızlık ve vitaminsizlik sorunu yaşayan çocuklara özel bir tarif. 

Elma diğer meyvelere göre daha az şekerli ve bol lifli olduğu için, mamalarda bolca tüketilir. Alerji oranı en düşük meyvedir. Bu nedenle ek gıdaya geçmeye karar veren anneler, 6 aydan sonra doktor kontrolünde elmaya başlayabilirler.

Hala süt vermeye devam ediyorsanız, bu tarife anne sütü veya evde yapılmış doğal yoğurt koyarak koruyuculuğunu artırabilirsiniz. Dilerseniz bir miktar tarçın da serpebilirsiniz.

Malzemeler

1 adet gün kurusu
1-2 kaşık yulaf kepeği
1 çay bardağı su
1 küçük elma

Öncelikle yulaf kepeğini ve  ince doğranmış gün kurusu iyice yumuşayana kadar suda kısık ateşte pişirin.

Suyunu çok çeker ise bir miktar su ilave esin. Ocaktan alındıktan sonra çatal ile ezin.

Bebeğiniz 6 aylık ve henüz taneli yiyemiyor ise rondodan geçirin. Soğuduğunda üzerine cam rendede rendelenmiş elma koyarak karıştırın.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    1. Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
    2. Afganistan'da seçim bürosuna saldırı:..
    3. (Özel) 140 yıllık II. Abdülhamid..
    4. Kaliforniya’da festivale silahlı..
    5. (Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi..
    6. Başakpınar Belediyespor sezonu açtı
    7. Başakpınarspor’dan transfer atağı
    8. Hakkında arama kararı bulunan 15..
    9. Kayserispor’un rakibi Genoa
    10. Astsubay hediye aldığı ayakkabı..
    11. Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı
    12. ASA
    13. Türkiye’yi sömürüyorlar!
    14. TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi..
    15. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    16. Bakanlıktan Kaz Dağları'nda altın..
    17. 45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    18. Serbest piyasada döviz fiyatları
    19. FETÖ operasyonunda 41 gözaltı kararı
    20. Sutopunda İskenderun Yüzme İhtisas..
    21. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    22. Erzurum Teknik Üniversitesi profesör,..
    23. Çekici gecikince yolu kapatan arızalı..
    24. Muaythai Milli Takımı Dünya Üçüncüsü..
    25. (Özel) Cam kemik hastası Aras artık..
    26. Uyuşturucu bağımlıları evi likit..
    27. Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1..
    28. Poligonda stres atıyorlar
    29. Doğum yardımı başvurusu nereye doğum..
    30. Dünyayı tehdit eden sinsi hastalık:..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!