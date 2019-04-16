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Kabızlık için doğal kür kabızlığı hemen ne geçirir

Kabızlık kişinin tuvalet eylemini kolaylıkla yapamaması durumudur. Haftada üç kez az tuvalete çıkmak, tuvaleti yaparken zorlanmak, ve dışkının sert ya da küçük küçük parçalar olması kabızlığın belirtileri olarak görülmekte. Kabızlık nedir, nasıl tedavi edilir? Kabızlığa karşı bitkisel kür neler? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

16 Nisan 2019 Salı 13:10
Kabızlık için doğal kür kabızlığı hemen ne geçirir

Kabızlık kişinin tuvalet eylemini kolaylıkla yapamaması durumudur. Haftada üç kez az tuvalete çıkmak, tuvaleti yaparken zorlanmak, ve dışkının sert ya da küçük küçük parçalar olması kabızlığın belirtileri olarak görülmekte. Kabızlık nedir, nasıl tedavi edilir? Kabızlığa karşı bitkisel kür neler? Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık kişilerde çok sık görülen bir problemdir. Kabızlık normalde kişinin alışık olduğu normal dışkılamanın dışında daha seyrek ve daha sert dışkılama olarak adlandırılmakta. Ama bir tanım yapmamız gerekirse haftada 2 kezden daha az ve katı kıvamlı, zorlanarak dışkı çıkışına biz kabızlık ismini veriyoruz. 

Kabızlığa karşı bitkisel kür

Şiddetli kabızlık varsa portakal yaprağı önerilmekte. Bir su bardığı kaynayan suya 7-8 adet taze portakal yaprağı atın 12 dakika kaynatınız. Kaynadıktan sonra ocaktan indirip ılımasını bekleyiniz. En erken 1 saat sonra içiniz. 4 gün boyunca günde 1 kez içiniz ve kürü sonlandırınız.  İhtiyaca göre kürü tekrar yapabilirsiniz. Hafif derecede kabızlık şikayeti olanlar keçiboynuzu kemirin. Yoğurt suyu kabızlığı önler. Yoğurt suyunu da bir bardak içilmeli. Su içilmediği takdirde daha fazla kabız olunur.

Kabızlığa karşı iyi gelen kürler

Kabızlığa hızlı müdahale etmek için 1 ya da 2 yemek kaşığı hint yağı tüketebilirsiniz. Böylece bağırsaklarınız daha kolay çalışır ve kabızlık sorunu ortadan kalkabilir. Yemek yemeden önce 150 ml yoğurt suyu içmek bağırsakları yumuşatarak kabızlık sorununu giderir. Yoğurdun içerisinde yer alan bağırsak dostu flora sayesinde bağırsaklar dışkılama işlemini daha kolay yapar hale gelir. Kuru kayısı ve kuru eriği akşamdan br bardak suya koyun ve bir gece bekletin. Sabah aç karnına bu suyu için ve kuru meyveleri yiyin. Bağırsakları aktive eden kuru kayısı ve kuru erik dışkılama problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Sabahları aç karnına yarım kase yoğurdun içerisine keten tohumu ilave ederek yoğurdu karıştırın ve daha sonra karışımı yiyin. Bağırsaklarınızın rahatladığını göreceksiniz. Pırasa kabızlık için birebirdir. Pirinçsiz ve bol zeytinyağı ilave ederek pişirdiğiniz pırasayı haftanın üç günü yiyebilir ve kabızlık sorununun önüne geçebilirsiniz. Beş bardak suyun içerisine iki poşet yeşil çay, bir tutam maydanoz, bir tutam kiraz sapı, iki kayısı ve yarım limon ilave ederek karışımı kaynatın. Bu bitkisel çayı her gün en az üç kere içerek kabızlık sorununa son verebilirsiniz. İncir bağırsakların rahat çalışmasını sağlayan meyvelerden biri. Bir bardak suya üç adet kuru incir ilave edin ve suyu sabaha kadar bekletin. Sabah aç karnına suyun içindeki incirleri yiyerek üzerine beklettiğiniz suyu için. Böylece bağırsak sorunlarınızı en aza indirebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 13:10
  1. kabızlığa anında etki
  2. kabızlığı hemen ne söker
  3. ibrahim saraçoğlu bağırsak tembelliği kürü
  4. kabızlık nasıl geçer bitkisel çözüm
  5. ibrahim saraçoğlu kabızlık incir kürü
  6. kabızlık için bitkisel ilaç isimleri
  7. kabızlığı hemen ne geçirir
  8. kabızlığa anında çözüm evde
  9. Kabızlığa karşı iyi gelen kürler

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