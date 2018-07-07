Kabız olan bebeğe zeytinyağı içirmek doğru mu?

Zeytinyağı çok kıymetli bir besindir ve anne sütü kadar faydalıdır. Bebeklerde zeytinyağı tüketimi kemik ve beyin gelişimi için çok önemlidir.

Bebeğiniz eğer 6. ayını doldurup 7 aylık olmuşsa uzmanlara göre doğal zeytinyağı içmesinde bir sakınca yoktur. Kabız olduğunda bebeğinize zeytinyağı içirebilirsiniz. Fakat herhangi bir risk oluşumuna karşın direkt değil iki kaşık zeytinyağını sütüne veya mamasına katıp vermeniz daha doğru olabilir.