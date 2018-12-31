KABİS devrede seyahat güvende

Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) sayesinde seyahatler daha güvenli hale geldi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman, KABİS ile kiralanan aracın kimlik bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sistemine ulaştırıldığını, kiralanan tüm araçların bu sistem sayesinde takip edilebildiğini belirterek, “Bu, kiralık araçların amacı dışında kullanılmasının ve terörist faaliyetlerin önlenmesi için yürürlüğe konulmuş bir sistem. EGM ile işbirliğinin geliştirilmesi, hizmetteki araçlarımızın güvenliğini de artıracak” dedi.

Trafik cezaları sürücüye yazılsın

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici de kiralanan araçlarla yapılan trafik kuralı ihlallerinde cezanın araca yazılmasından zarar gördüklerini dile getirerek, trafik cezalarının, aracı kiralayan sürücüye yazılması gerektiğini savundu. Ekici, “Suç bireyseldir. Kural ihlalini biz yapmadık, cezayı niye biz ödeyelim” diye konuştu.