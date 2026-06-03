Kabinenin sosyal medya karnesi belli oldu! Zirvede açık ara Mustafa Çiftçi var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin Mayıs 2026 sosyal medya performans raporu yayımlandı. X, Facebook ve Instagram etkileşimleri üzerinden hazırlanan listede İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 milyon 349 bin 886 etkileşimle ilk sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin sosyal medyadaki görünürlüğünü ortaya koyan Mayıs 2026 raporu yayımlandı. Bakanların üç ana platformdaki (X, Facebook, Instagram) performanslarını inceleyen “Toplam Etkileşim Sıralaması”na yeni isimler ve zirvedeki çarpıcı fark damga vurdu.
Zirvede Mustafa Çiftçi yer aldı
Kabinenin yeni isimlerinden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mayıs ayında sergilediği dijital performansla adeta gövde gösterisi yaptı. Bakan Çiftçi, toplamda 1 milyon 349 bin 886 etkileşime ulaşarak listenin birinci sırasına adını açık ara farkla yazdı.
Çiftçi’nin bu başarısında özellikle Instagram performansı başrolü oynadı. Bakan, Instagram’da 902.376, X platformunda 394.807 ve Facebook’ta 52.703 etkileşim alarak rakiplerini geride bıraktı.
Çiftçi’yi Yusuf Tekin ve Murat Kurum takip etti
Listenin ikinci sırasında, eğitim camiasının dijitaldeki sesi olan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yer aldı. Bakan Tekin; X’te 305.742, Facebook’ta 141.232 ve Instagram’da 335.421 olmak üzere toplam 782.395 etkileşimle zirve takibini sürdürdü.
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