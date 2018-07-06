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Kabinede Ethem Sancak iddiası

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulacak yeni kabinede Ethem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 21:07
Kabinede Ethem Sancak iddiası

Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AK Parti kulislerinde gündem oluşturdu.

GÖZLER YENİ KABİNEDE

Yeni kabine için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, ortaya atılan iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi.

ETHEM SANCAK SÜRPRİZİ

Işık, bugünkü yazısında, yeni kabinede iş adamıEthem Sancak'ın da yer alacağı iddiasında bulundu.

"ÖYLE BİR YERDEN TELEFON GELDİ Kİ..."

Tolga Işık, "Günlerdir Ankara'dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak'ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma 'Hangi bakanlık?' diye sordum, 'Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da...' dedi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 21:07
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Candaş Tolga Işık
  4. Ethem Sancak
  5. Ak Parti

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