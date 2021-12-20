Kabine toplantısında emekli ve memura yüzde 40 zam masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine üyelerini toplayacak.

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının gündemi yoğun olsa da ilk sırada ekonomi var.

Hükümetin düşük faiz yüksek istihdam odaklı modeline geçişten sonra yaşananlar Kabine toplantısında değerlendirilecek.

Bakan Nebati sunum yapacak

Merkez Bankası'nın dövize müdahalelerinin değerlendirileceği toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir sunum yapacak.

Piyasaya yansıyan zamlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda tarımdaki girdi artışı değerlendirilecek.

Memur ve emekli zamları da gündemde

Gözler, geçtiğimiz hafta asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlara çevrilmişti.

2022 yılına girerken kamu çalışanları ve emeklilerin maaş düzenlemesi ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Asgari ücret zammının ardından beklentilerin artmasının yanında, emeklilere seyyalen yapılacak zam miktarı ve enflasyon farkı konuları da değerlendirmeler arasında. Buna göre yapılacak zam yüzde 40'lara kadar varıyor.