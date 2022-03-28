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Siyaset Kabine toplantısı yarın! Ekonomi ve Ukrayna-Rusya savaşı gündemde
Siyaset

Kabine toplantısı yarın! Ekonomi ve Ukrayna-Rusya savaşı gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanacak. Ekonomiden dış politikaya birçok konu Kabine'nin ana gündem maddeleri olacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da görüşülecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 08:52:00 -
Kabine toplantısı yarın! Ekonomi ve Ukrayna-Rusya savaşı gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabine'nin gündeminde birçok önemli konu yer alıyor.

Erdoğan'ın NATO temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi temasları, ikili görüşmeler ve liderlerle yüz yüze görüşmeleri Kabine'nin görüşeceği konular arasında.

Rusya-Ukrayna savaşı

Ukrayna-Rusya savaşının bölgesel yansımaları, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve savaşın sona ermesi için çabaları da Kabine'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Karadeniz'in kuzeyinde yaşanan sıcak temaslar Kabine'de ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ekonomide atılacak adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de ekonomi de masaya yatırılacak konular arasında.

Enflasyonla mücadele Erdoğan ve bakanların ele alacağı mesele olacak. Bunun yanı sıra temel gıdalara erişim ve stokçuluk yapanlarla ilgili de Kabine'de görüş alış verişinde bulunulacak.

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

Terörle mücadele

Terörle mücadele de Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD/YPG terör örgütleri başta olmak üzere terörle mücadele adımları ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler bu kapsamda ayrıntılı görüşülecek.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

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