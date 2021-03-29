Kabine Toplantısı sona erdi! Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı 3.5 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan yeni anayasa ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu:
"Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız.
Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır."
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