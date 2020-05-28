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Aktüel

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 19:44:46 -
Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, video konferans yöntemiyle toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda Haziran ayı itibarıyla hangi normalleşme adımlarının atılacağı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası giriş çıkış yasağı ile 65 yaş ile 20 yaş altına uygulanan kısıtlama kararları gibi birçok konunun değerlendirildiği öğrenildi. Yaklaşık 4 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

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