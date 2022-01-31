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Aktüel Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 31 Ocak Pazartesi
Aktüel

Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 31 Ocak Pazartesi

Kabine toplantısı var mı? Salgının seyrinden ekonomiye kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı kabine toplantılarının tarihleri merak ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 09:30:00 -
Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 31 Ocak Pazartesi

Kabine toplantısı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Pek çok kişi 88 bini aşan vaka sayısı sebebiyle kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 31 Ocak Pazartesi

Son kabine toplantısı 19 Ocak’ta gerçekleştirildi. Kabine toplantılarını genellikle iki haftada bir yapılıyor. Merakla beklenen kabine toplantısı bugün yani 31 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantının 16.00 civarında başlaması bekleniyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19.00-20.00 sularında ise açıklama yapması bekleniyor.

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