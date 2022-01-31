Kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı kararları 31 Ocak Pazartesi

Kabine toplantısı var mı? Salgının seyrinden ekonomiye kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı kabine toplantılarının tarihleri merak ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün yapılacak?