Kabine toplantısı saat kaçta? Bugün kabine var mı?
Milyonlar kabine toplantılarını yakından takip ediyor. 2022 yılının son haftasına girilirken pek çok kişi 'Bugün kabine toplantısı var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Kabine toplantıları önemli kararların alınması sebebiyle yakından takip ediliyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı olur mu?
Kabine toplantısı saat kaçta? Bugün kabine var mı?
2022 yılının son kabine toplantısı 26 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının 15.00-16.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunmaı bekleniyor. Kabine toplantısında yılın değerlendirmesi yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Toplantıda EYT konusun da masaya yatırılması bekleniyor.