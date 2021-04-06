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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Koronavirüs salgınında önemli kararlar kabine toplantılarından sonra milyonlarla paylaşılıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 23:43:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında yeni yasaklar açıklanacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni yasaklar gelecek mi?

Son kabine toplantısı 29 Mart Pazartesi günü yapıldı. Söz konusu toplantıda yeni risk haritası belirlendi. Ayrıca hafta sonu kısıtlamaları ve ramazan ayında uygulanacak yasaklar açıklandı.

29 Mart Pazartesi günü alınan kararlar şöyle:

Yüksek riskli illerde cumartesi 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Çok yüksek riskli illerde ise Cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacak.

Ramazan ayında 81 ilde cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ramazan ayında toplu iftar ve sahurlar yapılmayacak.

Ramazan ayı boyunca yeme-içme işletmeleri paket servis ve gel-al hizmeti verecek.

Bir sonraki kabine toplantısının ne zaman yapılacağı açıklanmadı ancak kabine toplantısının 12 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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