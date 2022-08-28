Kabine toplantıları milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu sebeple pek çok kişi yarın kabine toplantısı olup olmayacağını araştırıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı olacak mı?

Son kabine toplantısı 22 Ağustos Pazartesi günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle 14 gün arayla yapılıyor. Bir sonraki toplantının tarihe açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 5 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Kabine toplantısı tarihi yaklaştıkça hangi gündem maddelerinin ele alınacağı belli olacak.