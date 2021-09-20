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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplası ne zaman saat kaçta?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplası ne zaman saat kaçta?

Bu hafta kabine toplantısı yok mu? Artan vakalar sebebiyle pek çok kişi kabine toplantısının yapılacağı tarihe kilitlendi. Peki, bu hafta kabine toplantısı olacak mı? Kabine toplantısı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-09-20 19:34:00 -
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplası ne zaman saat kaçta?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Bu süreçte 106 milyon doza yakın aşı yapıldı. Vatandaşlar artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine ne zaman yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplası ne zaman saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde. Kabine toplantısının bu hafta yapılması beklenmiyor. Kabine toplantısının 27 Eylül haftası yapılması bekleniyor. Kabinede PCR zorunluluğuna, kısıtlamalara ilişkin kararların çıkması bekleniyor.

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