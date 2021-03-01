Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak?

Uygulanan koronavirüs tedbirleri ve aşılarının da etkisiyle beraber vaka sayılarında düşüş yaşandı 10 binin altında seyreden vaka sayılarından sonra normalleşme ile ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli normalleşme yapılacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki kısıtlamalar hangi illerde kalkacak?

Türkiye’de iller risk durumlarına göre kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere toplam dört gruba ayrıldı. Bu ayrıma göre kırmızı ve turuncu listede yer alan illerde kısıtlamalar devam edecek. Sarı listede bulunan illere ise kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde normalleşme başlayacak.

Mavi listede bulunan ve kısıtlamaların kalkması muhtemel olan 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari

Vatandaşlar tarafından normalleşme öncesi yapılacak olan son kabine toplantısı ne zaman? Sorusu araştırılıyor.

Kabine toplantısı ne zaman?

Ülke genelinde kademeli normalleşme ile ilgili yapılacak olan kritik toplantı 1 Mart Pazartesi (Bugün) yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan kabine, tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kararlar alacak. Toplantının hangi saatte yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Fakat akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş yapması bekleniyor.