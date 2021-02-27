Kademeli normalleşme ve kısıtlamalar kabinede görüşülecek. Yüz yüze eğitime ilişkin kararında kabinede alınması bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Önerilerimizi Pazartesi günü kabineye sunacağım, sonrasında açıklama yapılacak'' dedi.

Bugün Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi gününü işaret etti. Erdoğan, "Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili kafelerle ilgili otellerle ilgili gibi adımlar atabiliriz, kabine toplantısında karar alacağız" ifadelerini kullandı.