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Gündem Kabine toplantısı ne zaman olacak?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanmanın bitmesine bir haftadan kısa süre kaldı. Son Kabine Toplantısı'nın üzerinden de iki hafta geçti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 21:10:00 -
Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Kabine toplantısı ne zaman? sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor. Son yapılan Kabine toplantısı sonrası Türkiye 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Şu sıralar gündemde tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı konuşulurken gözler yeni Kabine toplantısına çevrilmiş durumda.

Kabine toplantısı ne zaman olacak?

Haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı ve yeni korona virüs kararları ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak 26 Nisan'da yapılan Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Bu hafta Pazartesi ve Salı günü Kabine Toplantısı'nın gerçekleşmesi bekleniyordu ancak bu yönde bir karar alınmadı. Yeni Kabine Toplantısı'nın tam kapanmanın hemen ardından 17 - 18 Nisan tarihlerinde yapılması bekleniyor.

 

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