Türkiye’de ilk korona vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde pek çok tedbirler uygulanmaya başladı. Söz konusu kısıtlamalara ilişkin kararlar ise kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yasakları ne zaman kalkacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu. 10 Haziran Perşembe günü kabine toplantısının yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle kabine toplantısı ileri bir tarihe alındı. Kabine toplantısının 21 Haziran 2021’de yapılması planlanıyor. Kısıtlamaların ise temmuz ayına kadar devam etmesi bekleniyor.