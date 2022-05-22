Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:
Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısında asgari ücret zammı konusunda bir görüşme yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında önemli kararlar alınıyor. Bu sebeple milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısında asgari ücret zam oranı konuşulacak mı?
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:
Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 9 Mayıs’ta gerçekleşti. Bir sonraki kabine toplantısının 23 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Kabine toplantısında asgari ücret zam oranı, toplu taşıma maske yasağı, iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.