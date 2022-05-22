  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:
Ekonomi

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısında asgari ücret zammı konusunda bir görüşme yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 11:20:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantılarında önemli kararlar alınıyor. Bu sebeple milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısında asgari ücret zam oranı konuşulacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı asgari ücret kararı:

Kabine toplantıları genellikle 14 günde bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 9 Mayıs’ta gerçekleşti. Bir sonraki kabine toplantısının 23 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.  Konu hakkında resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısında asgari ücret zam oranı, toplu taşıma maske yasağı, iç ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.

Asgari ücrete temmuz ayında zam var mı? Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücrete temmuz ayında zam var mı? Asgari ücret ne kadar olur?

Ekonomi

Asgari ücrete temmuz ayında zam var mı? Asgari ücret ne kadar olur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay