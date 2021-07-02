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Eğitim Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Eğitim

Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak?

Son Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yasakların kalkacağını belirtmişti. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte umutlar yeşerirken bir sonraki Kabine toplantısı yine merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-02 23:58:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Kabine toplantısı tarihi ertelenmişti. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman hangi tarihte yapılacak?

Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı tarihi merak edilmeye başlandı. En son yapılan kritik toplantı 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftanın Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Son Kabine Toplantısı kararları

Kabinede alınan kararları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.

Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

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