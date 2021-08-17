  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fener acilen forvet arıyor!
Marcao'ya en az 5 maç ceza!
Fransa’da binlerce kişi tahliye edildi
Rusya'da uçak düştü!
Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yangın ve sel felaketleri sebebiyle iki kez ertelenen kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Peki, kabine toplantısı ne zaman ayın kaçında? Bu hafta kabine olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-17 12:54:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip eder oldu. Kabine toplantılarında salgın sürecine yönelik önemli kararlar alınıyor. Sonbaharla birlikte yasakların geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması planlanan kabine toplantısı orman yangınları sebebiyle ertelendi. 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan toplantı ise bakanların birçoğunun sel ve yangın bölgelerinde bulanmaları sebebiyle ertelendi.

Özellikle aşı olmayanlara yönelik yaptırım olup olmayacağı, sonbaharla birlikte kısıtlamaların dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantısı için resmi bir tarih açıklanmadı ancak toplantının 23 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.

Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?
Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

Sağlık

Çocuklar için hangi korona aşısı daha iyi? Sinovac 12 yaş üstüne yapılıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay