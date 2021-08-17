Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip eder oldu. Kabine toplantılarında salgın sürecine yönelik önemli kararlar alınıyor. Sonbaharla birlikte yasakların geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması planlanan kabine toplantısı orman yangınları sebebiyle ertelendi. 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan toplantı ise bakanların birçoğunun sel ve yangın bölgelerinde bulanmaları sebebiyle ertelendi.

Özellikle aşı olmayanlara yönelik yaptırım olup olmayacağı, sonbaharla birlikte kısıtlamaların dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Kabine toplantısı için resmi bir tarih açıklanmadı ancak toplantının 23 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.